Minori: Every Woman Every Child, “loro salute a rischio per conflitti, instabilità climatica e Covid-19”

Nel 2019 i decessi dei bambini sotto i cinque anni hanno raggiunto il minimo storico, e nell’ultimo decennio sono stati vaccinati più di un miliardo di bambini. Si stima che nell’ultimo decennio siano stati evitati anche 25 milioni di matrimoni precoci. 5,2 milioni di bambini sotto i 5 anni e 1 milione di adolescenti sono morti per cause prevenibili; ogni 13 secondi è morto un neonato; ogni ora 33 donne non sono sopravvissute al parto; e 33mila ragazze al giorno sono state costrette a sposarsi, di solito con uomini molto più grandi.

Al culmine della crisi pandemica, le scuole sono state chiuse in 192 paesi, colpendo 1,6 miliardi di studenti. La violenza domestica e gli abusi su ragazze e donne sono aumentati. Anche la povertà e la fame sono in aumento. È lo scenario sconfortante delineato dal nuovo rapporto di Every Woman Every Child – movimento globale composto da Unicef, Unfpa, UN Women, Unaids, Banca mondiale, Oms –, secondo il quale “i fragili miglioramenti realizzati per far progredire la salute di donne e bambini sono minacciati dai conflitti, dalla crisi climatica e dal Covid-19”. “Protect the Progress: Rise, Refocus, Recover, 2020”, il titolo del report. “Milioni di bambini che vivono in zone di conflitto e in ambienti fragili devono affrontare difficoltà ancora maggiori con l’inizio della pandemia. Dobbiamo lavorare collettivamente per soddisfare i bisogni immediati causati dalla pandemia, rafforzando al contempo i sistemi sanitari. Solo così potremo proteggere e salvare delle vite”, l’appello di Henrietta Fore, direttore generale Unicef.