Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente della Polonia

Oggi il Papa ha ricevuto in udienza Andrzej Duda, presidente della Repubblica di Polonia, il quale, successivamente, si è incontrato con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “I cordiali colloqui – riferisce la Sala Stampa della Santa Sede – si sono svolti nel quadro del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II e nel 40° anniversario della fondazione del Sindacato autonomo indipendente Solidarność”. “Sono stati trattati alcuni temi di mutuo interesse inerenti alla missione della Chiesa, tra cui la promozione della famiglia e l’educazione dei giovani”, si legge nel comunicato: “Infine, ci si è soffermati su alcune tematiche di carattere internazionale, quali l’emergenza sanitaria in corso, la situazione regionale e la sicurezza”.