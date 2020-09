Ecologia integrale: Padova, la Fondazione Lanza promuove un incontro sulla Laudato si’

L’enciclica Laudato si’ sarà al centro di un incontro che si svolgerà nel pomeriggio a Padova (17-19.30), al Centro studi e ricerche Filippo Franceschi, organizzato da Fondazione Lanza all’interno di Solidaria. Tema dell’incontro: “In cammino con la Laudato si’. Pensieri e pratiche di ecologia integrale”. A cinque anni dalla pubblicazione l’enciclica di Papa Francesco, “continua a essere un testo più che mai attuale nella sua capacità di leggere la complessità della crisi di questo nostro tempo, non ultima la drammatica pandemia del Covid-19, coniugata con una visione positiva e di fiducia nella possibilità del cambiamento”, sostengono gli organizzatori. Il testo dell’enciclica, proseguono, “interroga e aiuta a riflettere sul senso dell’esistenza e sui valori che sono alla base della vita sociale a partire da quello che sta accadendo alla nostra casa, il pianeta terra, e ai suoi abitanti”. In questi anni l’enciclica ha fatto nascere esperienze e buone pratiche in diocesi, parrocchie, associazioni e comunità, alcune delle quali raccontate nella nuova guida per comunità e parrocchie sull’ecologia integrale realizzata dalla Focsiv in collaborazione con l’Ufficio nazionale di pastorale sociale della Cei.