Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, dibattiti e condivisione per la sesta Settimana dell’accoglienza

Una comunità che si prende cura delle relazioni, degli spazi di vita, della salute e dell’ambiente. Con questo spirito, in occasione della “Settimana dell’accoglienza”, manifestazione che impegna dal 26 settembre al 4 ottobre tutta la Regione Trentino Alto Adige, anche la Caritas altoatesina proporrà alla popolazione una serie di iniziative, incontri, dibattiti e giornate di condivisione per promuovere la cultura dell’accoglienza. Il primo appuntamento sarà una giornata di incontro e scambio con gli operatori e ospiti di Casa Freinademetz, struttura del capoluogo che accoglie persone che stanno costruendo un percorso di reinserimento abitativo, lavorativo o formativo. Sabato 26 settembre, nel cortile della struttura, oltre alla presentazione alle 12 del libro di Thomas Benedikter “100 Fragen zur Migration”, seguirà un pranzo con piatti etnici monodose. Sarà possibile partecipare a un mercatino di scambio di vestiti organizzato dai giovani della youngCaritas che, alle 16, saranno anche presenti all’iniziativa “Ponti che uniscono”, lanciando messaggi di solidarietà e accoglienza da due ponti del capoluogo, ponte Talvera e Loreto.

Lunedì 28 settembre, toccherà al servizio Iris che proporrà alla popolazione esercizi di meditazione per praticare la consapevolezza di sé e dell’altro, mentre venerdì 2 ottobre, attraverso l’incontro “Cosa ne SAi(ds)?”, al centro del dibattito e confronto ci saranno la prevenzione e i racconti delle esperienze di chi convive con l’Hiv. Il servizio Hospice, poi, da lunedì a venerdì, offrirà a chi desidererà condividere il proprio dolore un servizio di consulenza telefonica, dalle 10 alle 15. Il 2 ottobre, invece, sarà la volta del convegno annuale proposto a operatori del settore e interessati intitolato “Quale spiritualità nel fine vita?”. Anche i giovani della youngCaritas aderiscono alla Settimana dell’accoglienza con due iniziative: il 29 settembre un pomeriggio di gioco rivolto a persone anziane presso il CaritasCafè, mentre venerdì 2 ottobre, a conclusione del Mese del Creato, insieme a diversi utenti delle strutture della Caritas si passerà un pomeriggio insieme raccogliendo i rifiuti abbandonati in diverse zone della città.