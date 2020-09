Diocesi: Senigallia, la Pinacoteca diocesana aderisce alle Giornate europee del patrimonio

La Pinacoteca diocesana di Senigallia aderisce alle Giornate europee del patrimonio, promosse dal ministero per i Beni e le attività culturali con l’Ue e il Consiglio d’Europa. Domani e domenica, ingresso gratuito dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Sarà possibile visitare l’intero percorso espositivo e soffermarsi sul “Ritorno del re in Pinacoteca”, con il ritratto di re Giorgio III, opera del ritrattista della corte britannica sir Thomas Lawrence (1769-1830), recentemente restaurato da Silvia Cuzzolin sotto la direzione della Soprintendenza ai beni culturali. I visitatori potranno inoltre scoprire gli altri capolavori custoditi nella Pinacoteca diocesana, come ad esempio la Pala di Senigallia del Perugino o la Madonna del Rosario di Federico Barocci, oltre a manufatti, tele, statue, argenterie e paramenti che, spiega un comunicato, “raccontano la storia e la vita non solo religiosa, di un territorio dal Cesano all’Esino, dall’Adriatico all’Appennino, ricco di fede e arte”. Fino al 6 gennaio 2021, la Pinacoteca di Senigallia è aperta sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 (ingresso gratuito).