Regno Unito: 10° anniversario visita Benedetto XVI, on line 23 discorsi pronunciati da Papa, Regina Elisabetta e altri leader religiosi

(Londra) Per commemorare i dieci anni dalla visita di Papa Benedetto XVI nel Regno Unito la Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles ha messo a disposizione, sulle più importanti piattaforme di podcasts, 23 discorsi chiave pronunciati dal Santo Padre, dalla Regina Elisabetta II e dagli altri leader religiosi. Si comincia domani, mercoledì 16 settembre, alle 11.40 con il discorso di benvenuto fatto da Elisabetta II al palazzo di Holyrood, a Edimburgo, dove Papa Benedetto cominciò la sua visita. Si continua il giorno successivo, alle 11.30, con il dialogo del Santo Padre con il rabbino capo Jonathan Sacks e con dottor Khaled Assam responsabile di una Scuola per il dialogo interreligioso londinese fondata dal principe Carlo. Su Spotify, Apple Podcasts, Castos e SoundCloud si troveranno anche, alle 17.30, le parole pronunciate dal Santo Padre a Westminster Hall, nel cuore del parlamento britannico, alla presenza di Margaret Thatcher, Tony Blair, John Major, Gordon Brown e del primo ministro di allora David Cameron. Papa Benedetto venne applaudito a lungo dai parlamentari dell’epoca. Sempre giovedì 17 settembre saranno disponibili i canti e le parole dei vespri a Westminster abbey, chiesa madre dell’anglicanesimo, ai quali parteciparono anche l’arcivescovo di Canterbury Rowan Williams e quello di York John Sentamu. Tra gli eventi anche la messa per la beatificazione di John Henry Newman, insieme a una serie di foto inedite.

