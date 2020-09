Vescovi Triveneto: al via la prima domenica di Avvento in tutte le chiese l’utilizzo del nuovo Messale Romano

I vescovi della Conferenza episcopale del Triveneto si sono ritrovati – in maniera prolungata e “in presenza” dopo molte riunioni svolte nei mesi scorsi perlopiù in videoconferenza – ieri e oggi presso il seminario di Pordenone (diocesi di Concordia-Pordenone).

Dopo un tempo iniziale dedicato alla meditazione personale e comunitaria, i vescovi, riferisce un comunicato, “hanno riflettuto tra l’altro sulla nuova edizione italiana – la terza – del Messale Romano”. In particolare, i presuli “hanno stabilito unanimemente di fissare la prima domenica di Avvento – 29 novembre 2020 – quale data comune per iniziare ufficialmente insieme ad utilizzare il nuovo Messale in tutte le chiese del Triveneto”.