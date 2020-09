Elezioni amministrative: Giugliano, parrocchie promuovono confronto pubblico con un candidato per ogni lista

Alla vigilia delle elezioni amministrative di Giugliano del 20 e 21 settembre, le parrocchie di San Luca di Varcaturo e della Sacra Famiglia di Lago Patria, con l’Ufficio per i Problemi sociali della diocesi di Aversa, si fanno promotori di un’iniziativa di dialogo e confronto che vede protagonista l’area costiera giuglianese. “Da tempo questo territorio accarezzato dal mare chiede attenzione ai propri bisogni, come pastori siamo consapevoli di quanto le nostre comunità soffrano questa sensazione di marginalità e di distanza dai centri decisionali: abbiamo quindi ritenuto doveroso far ascoltare anche la voce della Chiesa – spiegano don Angelo Aminto e don Rocco Barra –. Siamo rimasti dunque piacevolmente sorpresi dalla risposta dei tanti cittadini della fascia costiera che, chiamati a rendersi visibili e a offrirsi ai percorsi di partecipazione, hanno deciso di presentarsi in raggruppamenti diversi, ma legati dalla volontà di far sentire la voce del territorio”.

Negli ultimi giorni i due parroci si sono confrontati con il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, ricevendone l’incoraggiamento e il sostegno nell’elaborazione di un percorso di confronto e dialogo. Ecco dunque che l’idea si è fatta immediatamente concreta: giovedì 17 settembre, nella parrocchia della Sacra Famiglia di Lago Patria, dalle 18.30, si terrà un incontro moderato da Stefano Di Foggia, direttore diocesano della pastorale sociale. “Abbiamo voluto rivolgere un invito a tutti i candidati e i cittadini attivi che si riconoscono in questo cammino da compiere, allo scopo di rendere visibile l’onda di impegno e di speranza che si sta levando dalla fascia costiera”.

Per le ragioni di sicurezza sanitaria legate all’emergenza Covid-19, non sarà possibile dare la parola a tutti i cittadini che si sono candidati; sarà però garantito uno spazio d’intervento ad un rappresentante per ogni lista espressione del territorio costiero.