Università: Lateranense aderisce a campagna Caritas-Focsiv, sussidi a disposizione degli studenti

Un fondo per l’esenzione totale dal pagamento delle tasse accademiche per l’anno accademico 2020-2021 che inizierà il prossimo 5 ottobre. Lo mette a disposizione la Pontificia Università Lateranense aderendo alla campagna “Dacci il nostro pane quotidiano”, promossa da Caritas italiana e Focsiv. L’iniziativa è stata pensata per aiutare famiglie e persone ad affrontare l’impatto socio-economico del Coronavirus, che rischia di accentuare le disuguaglianze, anche quelle legate all’accesso all’istruzione per milioni di bambini e ragazzi. Gli studenti saranno selezionati da Caritas italiana e Focsiv in base alla condizione economica e potranno usufruire dell’esenzione dalle tasse iscrivendosi a tre percorsi formativi offerti dalla Lateranense: la laurea triennale in Filosofia o in Scienze della pace (Scienze politiche internazionali e della cooperazione) o il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. L’adesione alla campagna è un ulteriore passo che l’ateneo compie nella direzione del diritto e dell’accesso allo studio, reso ancor più necessario dalle limitazioni imposte dal Covid-19.