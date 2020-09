Diocesi: Acireale, al via le iscrizioni all’istituto di teologia Sant’Agostino

Sono aperte da oggi le iscrizioni all’anno accademico 2019/20 dell’Istituto diocesano di Teologia “Sant’Agostino” di Acireale. Il corso, voluto dal vescovo Antonino Raspanti, dura due anni e si propone di formare fedeli, laici e religiosi in ordine all’arricchimento della propria vita cristiana; promuovere e approfondire con metodo scientifico la conoscenza e lo studio della dottrina cattolica; promuovere la ricerca delle risposte agli interrogativi umani. Tra gli altri obiettivi, quello di curare la formazione teologica degli operatori pastorali (catechisti, cantori, animatori), dei diaconi, dei ministri istituiti, dei ministri straordinari della Comunione e di coloro che sono impegnati in vari servizi ecclesiastici.

Le lezioni, che saranno arricchite anche dalla collaborazione dell’Istituto con l’associazione “Scienza e vita”, inizieranno dal 6 ottobre e si terranno in modalità telematica secondo calendario stabilito. “Quanto mai è importante che i laici possano avere maggior formazione. Oggi più che mai la Chiesa non è solo il clero – dice in un videomessaggio il vescovo –. Dobbiamo cercare di allargare davvero questa immagine del corpo di Cristo capace di andare fuori e predicare anche con le opere, con le azioni e i comportamenti, fermentando la vita delle città, nel mondo del lavoro. Per fare questo è necessario avere approfondimenti sulla Sacra Scrittura, sulla liturgia, sulla catechesi, sulla teologia. Dunque, è molto opportuno l’invito a formarsi per essere un lievito sempre più qualificato nella Chiesa e nella società di oggi”.