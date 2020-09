Amazzonia: Repam compie sei anni. Fratel Gutemberg segretario esecutivo. Card. Hummes, “andare, ascoltare, lavorare insieme”

Fratel João Gutemberg Sampaio (nella foto) è il nuovo segretario esecutivo della Rete ecclesiale panamazzonica (Repam), che sabato scorso ha festeggiato i sei anni di vita. Gutemberg, tra i partecipanti al Sinodo per l’Amazzonia è attivo nella Repam fin da quando l’organismo ha compiuto i suoi primi passi. Religioso marista, è originario dello Stato brasiliano dell’Acre, ma vive attualmente a Manaus, capitale dell’Amazzonia brasiliana. Oltre agli studi teologici, ha la licenza in Pedagogia e parla numerose lingue. Fratel Gutemberg affiancherà il presidente della Repam, il cardinale Cláudio Hummes, vescovo emerito di San Paolo, e il vicepresidente, il cardinale peruviano Padre Barreto Jimeno, arcivescovo di Huancayo. Nel corso della conferenza stampa di ieri sono state messe in luce le prossime sfide, a partire dal cammino di discernimento e sinodalità che prosegue dopo l’assise dello scorso anno in Vaticano. Un lavoro che non si è fermato in questi mesi di quarantena, grazie alla promozione di numerosi eventi e dibattiti promossi attraverso le piattaforme digitali. La priorità, ha spiegato il cardinale Hummes, è “andare, ascoltare, accompagnare e lavorare insieme” alle comunità e ai popoli originari. Un ascolto permanente, nell’ambito di un cammino sinodale che trae le sue origini dalla Conferenza di Aparecida, ha aggiunto il cardinale Barreto. Durante la conferenza stampa è stata espressa gratitudine al segretario esecutivo uscente, Mauricio López.