Ambiente: il 23 settembre, a Roma, la presentazione della Guida per comunità e parrocchie sull’ecologia integrale

Mercoledì 23 settembre, alle 10.30 a Roma presso la Sala Marconi di Radio Vaticana, in piazza Pia 3, sarà presentata la Guida per comunità e parrocchie sull’ecologia integrale, ideata e realizzata da Focsiv in collaborazione con l’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei. Giunta alla sua seconda edizione – la prima è stata pubblicata nel 2017 – la Guida raccoglie 20 casi concreti di attività economiche, sociali di cura dell’ambiente che diverse diocesi italiane hanno messo in atto in questi ultimi anni a seguito dell’uscita dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. “I diversi esempi riportati dal testo – si legge nelle presentazione dell’iniziativa – sono la dimostrazione concreta di come l’ecologia integrale possa essere attuata e di come sia una realtà generativa di una casa comune accogliente e in pace con la natura e lo stesso creatore”. La Guida, inoltre, è anche “un passaporto che dichiara l’identità di chi se ne serve, soprattutto è un’esortazione per tutti e una esemplificazione di come tutte le diocesi, le parrocchie, le comunità cristiane possano essere segno concreto di amore del prossimo e del creato. Segno di dialogo e di speranza per tutta la società italiana, per uno sviluppo umano integrale sostenibile”. Alla presentazione parteciperanno mons. Luigi Bressan, arcivescovo emerito di Trento, mons. Filippo Santoro, vescovo di Taranto e presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Cei, Tomas Insua, direttore esecutivo Gccm – Global Catholic Climate Moviment, e Gianfranco Cattai, presidente Focsiv. È stato invitato il Dicastero per lo Sviluppo umano integrale. La presentazione sarà moderata da Cristiane Murray, vice direttore della Sala Stampa della Santa Sede.