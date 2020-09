(Foto ANSA/SIR)

Questa mattina don Roberto Malgesini, prete della diocesi di Como impegnato con i migranti ed in iniziative di solidarietà, è stato assassinato a Como da un senzatetto con problemi psichici. Questa sera alle ore 20.30, in cattedrale a Como, il vescovo Oscar Cantoni guiderà il rosario. “Di fronte alla tragedia – comunica una nota della diocesi – la Chiesa di Como si stringe in preghiera per il suo prete don Roberto e per chi l’ha colpito a morte”.