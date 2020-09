Giornata della democrazia: Sassoli, “una conquista continua, non dobbiamo mai darla per scontata o acquisita per sempre”

“La democrazia è una conquista continua e non dobbiamo mai darla per scontata o acquisita per sempre”. Lo afferma in un videomessaggio il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in occasione della Giornata internazionale della democrazia. “La democrazia – dichiara – ha bisogno di cure, di essere rinnovata, ma soprattutto deve sempre accompagnarsi alla giustizia, alla giustizia sociale, allo stato di diritto. La democrazia è un processo, non è passata di moda. Tanti in giro per il mondo ci guardano con ammirazione e vorrebbero anche loro avere la possibilità di godere dei nostri diritti”. Sassoli aggiunge: “Dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo. Dobbiamo essere orgogliosi di questi 70 anni di pace vissuti in sistemi democratici nei quali la libertà del cittadino è un valore… Sappiamo che la democrazia può essere la nostra forza, per rendere l’Unione europea ancora più capace di rispondere alle sfide globali”. E conclude: “Vediamo tanto vento di autoritarismo in giro per il mondo, e naturalmente noi vogliamo rispondere alle sfide con i nostri valori, i nostri principi le nostre regole e i nostri trattati”.

Democracy is not faceless – it has the faces of all those who continue to fight for it.

I call for the immediate release of Iranian human rights lawyer and #SakharovPrize winner, Nasrin Sotoudeh, who is still in custody in Iran and is now in a critical condition. #DemocracyDay pic.twitter.com/OXR5av8F0Q

— David Sassoli (@EP_President) September 15, 2020