Giornata della democrazia: Daems (Consiglio d’Europa), “rafforzare i legami tra cittadini e istituzioni”

Rik Daems (foto SIR/Consiglio d'Europa)

“È al livello più vicino ai cittadini, nelle nostre città e regioni, che la democrazia locale offre un’opportunità unica di coinvolgere i cittadini nel processo decisionale. Per questo motivo dobbiamo difenderla e garantire il rispetto dei principi democratici a tutti i livelli di governance”. A dichiararlo oggi, Giornata internazionale della democrazia, è il presidente del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, Anders Knape. “La democrazia deve essere esercitata quotidianamente attraverso misure concrete”, scrive ancora, con un “autentico partenariato tra i diversi livelli di governance e con i cittadini dei nostri Stati”. A difendere questo diritto è la Carta europea dell’autonomia locale, documento ratificato da 20 Paesi europei che quindi riconoscono “l’esercizio del diritto individuale dei cittadini a partecipare agli affari degli enti locali”. Obiettivo del Congresso è che siano tutti e 47 i Paesi del Consiglio a ratificarla. “La situazione” legata al Covid-19 “ha intensificato la mancanza di fiducia nelle nostre istituzioni, ha ulteriormente esacerbato i divari sociali e digitali, le disuguaglianze e l’emarginazione dei più vulnerabili”, ha sottolineato invece il presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Rik Daems, sempre in relazione alla Giornata internazionale della democrazia. “Tempi straordinari richiedono una mobilitazione straordinaria” nel “raggiungere i cittadini per rinnovare e rafforzare i legami tra loro e le loro istituzioni di governo” e nell’“affrontare le minacce alla democrazia”, e avere “agende politiche lungimiranti e conformi ai diritti umani”.