Riapertura scuole: mons. Regattieri (Cesena-Sarsina), “scuola investimento per il futuro. Insegnamento religione offre ragioni che danno senso alla vita”

“Un test significativo per misurare la nostra capacità di affrontare con saggezza e ferma decisione questo tempo di pandemia nel quale ancora ci troviamo”: così mons. Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina, saluta l’inizio dell’anno scolastico. In un messaggio agli studenti e alle loro famiglie, pubblicato dal settimanale diocesano “Il Corriere Cesenate”, il presule ricorda che “stiamo vivendo un momento delicato che esige da parte di tutti una fattiva e fiduciosa collaborazione”. Agli studenti mons. Regattieri suggerisce di “sfruttare bene il tempo della scuola impegnandovi a studiare e a conoscere tante cose. E’ un investimento importante per il vostro futuro”. Alle famiglie raccomanda di affiancarsi “positivamente al lavoro dei dirigenti scolastici e degli insegnanti perché la scuola diventi sempre più una vera comunità educante. Il tempo del Covid-19 – rimarca il vescovo – impone norme e regole di comportamento che ci devono trovare tutti impegnati a garantire uno svolgimento sereno e sicuro delle lezioni. Ribadisco ancora una volta che la scuola – coinvolgendo genitori, ragazzi e insegnanti – costituisce un settore nevralgico della nostra società e un luogo estremamente importante per la crescita dei nostri ragazzi”. Un saluto il vescovo lo rivolge agli insegnanti di religione cattolica che, nella scuola, svolgono un servizio davvero prezioso. “L’insegnamento della religione cattolica – scrive mons. Regattieri – costituisce il coronamento di tutto l’insegnamento scolastico perché offre le ragioni che danno senso alla vita e all’esperienza umana”.