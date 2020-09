Germania: assemblea generale dei vescovi. Effetti della pandemia sulla vita ecclesiale e cammino sinodale

Dal 22 al 24 settembre si svolgerà a Fulda la sessione autunnale dell’assemblea generale della Conferenza episcopale tedesca (Dbk). Saranno presenti i 69 membri della Conferenza episcopale guidata dal presidente, il vescovo di Limburgo, mons. Georg Bätzing. A causa del perdurare delle restrizioni per il virus Covid-19 i vescovi svolgeranno una assemblea più corta, 3 giorni invece dei previsti 4 giorni, e in una sala sufficientemente ampia, messa a disposizione dal Comune di Fulda nel Palazzo di Città, per assicurare il distanziamento richiesto dalle norme contro la pandemia. All’apertura dei lavori parteciperà anche il nunzio apostolico, mons. Nikola Eterović. Argomenti centrali dell’assemblea saranno una analisi approfondita sugli effetti della pandemia sulla vita ecclesiale, e un confronto sull’ulteriore progresso del cammino sinodale, soprattutto dopo le conferenze regionali che si sono appena svolte. L’Assemblea generale si occuperà anche delle statistiche della Chiesa del 2019 e dell’istruzione della Congregazione per il clero sulle parrocchie. Verranno anche fatte nuove valutazioni sul problema degli abusi alla luce della pubblicazione dei dati sui casi interni agli Ordini e famiglie religiose. Due argomenti che saranno trattati specificatamente saranno l’analisi di un testo sui servizi funebri e sulle celebrazioni liturgiche in tempi difficili e di disastri.