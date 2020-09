Ue: Settimana europea per la mobilità. “Emissioni zero per tutti”. 3mila eventi in 49 Paesi

Ricomincia domani la Settimana europea per la mobilità, che nel 2020 è dedicata al tema “Mobilità a emissioni zero per tutti”, in relazione all’obiettivo posto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen per il Green Deal. Ma, spiegano gli organizzatori, la settimana “intende anche sottolineare l’importanza dell’accessibilità al trasporto a emissioni zero” e “promuovere un quadro inclusivo che coinvolga tutti”: pur nella diversità delle situazioni geografiche e climatiche “è possibile adottare misure per promuovere un ambiente urbano a impatto zero e inclusivo”. Per questo la settimana mira a incoraggiare le persone e le autorità locali “a prendere provvedimenti per raggiungere l’obiettivo a lungo termine di un continente a emissioni zero”. Già 2.957 città di 49 Paesi nel mondo hanno segnalato iniziative ed eventi che avranno luogo nel quadro di questa settimana, definita “l’evento sulla mobilità urbana sostenibile più popolare” (lo scorso anno erano state 3.131 le città coinvolte in 50 Paesi). Dall’Argentina alla Russia, dal Giappone agli Stati Uniti, passando per l’Uzbekistan e la Turchia, un sito indica dove e quali iniziative si svolgeranno. In Italia sono 64 le città che hanno comunicato la propria partecipazione alla settimana per la mobilità con una grande varietà di eventi proposti. Sul sito web vengono indicate anche le misure permanenti che verranno introdotte nelle città durante la settimana in relazione all’obiettivo di emissioni zero.