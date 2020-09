Diocesi: Bolzano-Bressanone, morto in Brasile il missionario don Augusto Baldrati. Aveva 88 anni

All’età di 88 anni si è spento la notte scorsa in Brasile il missionario Augusto Baldrati, sacerdote della diocesi di Bolzano-Bressanone. Nei primi anni Novanta fu parroco a Tre Santi a Bolzano. Don Baldrati era nato l’8 agosto 1932 a Milano. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1970 a Bressanone, dal 1970 al 1973 fu cooperatore nella parrocchia di San Pio X a Bolzano. Nel 1973 prese la strada del Brasile, dove svolse la sua attività missionaria per 16 anni. Tornato in Alto Adige nel 1989, ricoprì l’incarico di cooperatore a Tre Santi a Bolzano per poi diventare parroco per sei anni nella stessa parrocchia. Nel 1996 don Baldrati era tornato in Brasile come missionario nell’arcidiocesi di Goiania, mantenendo sempre i contatti con la parrocchia bolzanina. Nella giornata odierna sono fissate le esequie del missionario nella parrocchia brasiliana. La parrocchia di Tre Santi a Bolzano lo ricorderà in tutte le sante messe di questo fine settimana.