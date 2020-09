Don Pino Puglisi: Casellati, “simbolo di una Chiesa che non si piega alla mafia”

“Prete di strada, guida per i giovani della periferia più difficile di Palermo, don Pino Puglisi è il simbolo di una Chiesa che non si piega alla mafia ma la combatte con parole forti e azioni concrete. A 27 anni dalla barbara uccisione, la sua voce e il suo ricordo continuano a spronarci ed essere d’esempio nella lotta alle cosche”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione dell’anniversario dell’omicidio di don Pino Puglisi avvenuto il 15 settembre 1993.