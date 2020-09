Prete ucciso a Como: il cordoglio di Caritas italiana, “la sua testimonianza è segno tangibile dell’amore cristiano”

(Foto ANSA/SIR)

Caritas italiana esprime la sua vicinanza a mons. Oscar Cantoni, vescovo di Como, e a tutta la diocesi per la tragica uccisione oggi di don Roberto Malgesini per mano di un uomo, senza dimora, che soffre di gravi problemi psichici. “Uniti nella preghiera ricordiamo don Roberto – scrive in una nota Caritas italiana –, impegnato da tempo in opere di solidarietà e nell’accoglienza di persone senza dimora, perché la sua testimonianza di sacerdote rimanga come segno tangibile di quell’amore che Gesù ci chiede come cristiani: ‘Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri’ (Gv 13,34-35)”.