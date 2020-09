Missioni: Saveriani, evento per ricordare padre Eugenio Melandri e rilanciare “Chiama l’Africa”

Sabato 19 e domenica 20 settembre a S. Pietro in Vincoli (Ravenna) presso la casa dei missionari Saveriani, si svolgerà l’evento “Buon compleanno Eugenio”. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Chiama l’Africa” in ricordo di padre Eugenio Melandri, morto il 27 ottobre dello scorso anno, dopo aver dedicato la sua vita all’Africa, al sociale, ai bisogni dei più poveri. Il programma prevede per il 19 settembre, dalle ore 10 alle 13, il ricordo “Buon compleanno Eugenio”. Biografia di Padre Eugenio con interventi di amici e parenti, immagini, video, testimonianze. Nel pomeriggio alle ore 16 si svolgerà l’assemblea di “Chiama l’Africa”, di cui Eugenio era presidente e fondatore. Il 20 settembre alle ore 10 sarà celebrata la messa in occasione del suo 73° compleanno sulla tomba di Eugenio nel cimitero di San Ruffillo, via San Ruffillo 1, a Brisighella. “Chiama l’Africa” ha iniziato informalmente le sue attività i primi anni ’90, quando un gruppo di missionari Saveriani si organizzò in Comitato per l’affermazione della democrazia in Africa e, nel 1994, si trasformò in Gruppo di lavoro per l’Africa, con lo scopo di sensibilizzare e informare sulle guerre civili in Africa, in appoggio ai gruppi africani di base. “Vorrei che l’esperienza di Chiama l’Africa continui – aveva detto Eugenio Melandri -, perché anche se non fa grandi cose, quelle che fa hanno un grande prestigio e vengono riconosciute. Di certo, un ciclo si è concluso e ora bisogna iniziarne uno nuovo”. “Da qui vogliamo ripartire – ha commentato Guido Barbera, nuovo coordinatore di Chiama l’Africa – e, per questo, ci rivolgiamo a tutti voi. Ripartire per riaccendere i riflettori sull’Africa, che è una necessità di tutti, per non perdere la speranza. L’Africa, pur depredata dalle sue ricchezze nei secoli e sempre più violentata a causa delle sue materie prime, rimane un continente in piedi”. L’associazione è al lavoro per ristabilire i contatti con tutti gli amici, le associazioni, i volontari, i missionari e le istituzioni per ricostruire la rete relazionale; sviluppare il nuovo sito web (www.chiamafrica.org), che sarà pronto a settembre; programmare la presentazione e le esposizioni in Italia da ottobre 2020 della nuova mostra “Il rumore dei passi” rinviata a causa del Covid-19.