Coronavirus Covid-19: card. De Donatis (vicario Roma) al clero, “questa crisi segni l’inizio di una fase nuova”

Due appuntamenti per iniziare l’anno pastorale: un incontro per gli operatori pastorali delegati dalle parrocchie, nella basilica di San Giovanni in Laterano, sabato 26 settembre, alle 10, che potrà essere seguito anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi; e uno per i presbiteri e i diaconi, lunedì 28, sempre alle 10, in cattedrale. Ad annunciarli con una lettera è il vicario del Papa per la diocesi di Roma, il card. Angelo De Donatis, che presiederà i due eventi. “Sento il bisogno di scrivervi questa lettera – esordisce il cardinale rivolgendosi a sacerdoti e diaconi –, all’inizio dell’anno pastorale, come segno di affetto profondo e di stima, consapevole di tutte le fatiche che avete dovuto affrontare nel tempo del lockdown e di quelle che ancora ci aspettano, soprattutto la fatica dell’incertezza, di fronte alle tante incognite della ripresa delle attività pastorali”.

L’invito per i presbiteri è a “custodire un ritmo di vita saggio, fatto anche di preghiera comune, di ascolto della Parola per lasciarci guidare ed ispirare, di lavoro pastorale progettato e realizzato insieme, di cura generosa gli uni degli altri”, come fatto durante il lockdown. “Per qualcuno lo scenario che il futuro ci dischiude – aggiunge il card. De Dontais – non è altro che un ritorno a ‘come eravamo prima del Covid’, ma mi sembra che la maggior parte delle persone custodisca nel cuore il desiderio che questa crisi segni l’inizio di una fase nuova. Questo non avverrà automaticamente, ma dipenderà dall’accogliere o meno quello che il Signore ha seminato in questo tempo, dal seguire o non seguire quei segnali che Egli ha posto nel nostro cammino”.