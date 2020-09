Elezioni regionali: Forum Famiglie Liguria, “cinque punti per porre la famiglia al centro della politica”

“Il Forum delle Associazioni familiari della Regione Liguria propone ai candidati alle prossime elezioni regionali un manifesto che si basa su cinque punti per porre la famiglia al centro della politica regionale attraverso un sistema universale, strutturato e permanente di servizi. I candidati che ritengono di poter aderire a questo tipo di iniziativa sono invitati a fare un video di un minuto da mettere sulla loro pagina Facebook e poi di inviarci il link in modo da poterlo condividere con i nostri associati”. A dichiararlo, Franco Zanoni, presidente del Forum ligure delle Associazioni familiari in un video postato sul web. Nel manifesto del Forum ligure delle famiglie vengono riportate le priorità indicate dal forum a sostegno delle famiglia. Anzitutto “il rilancio della natalità che garantisca un adeguato e dignitoso futuro alla nostra Regione”. Si va poi da “un assegno regionale universale alle famiglie con figli a carico” alla richiesta di “una fiscalità regionale equa che tenga conto dei carichi familiari”. Inoltre si chiede la “convocazione regolare dei lavori della Consulta Regionale della Famiglia” e di “garantire la libertà educativa dei genitori sostenendo le famiglie nell’accesso alle scuole paritarie, che fanno parte dell’offerta formativa pubblica”.