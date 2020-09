Prete ucciso a Como: Migrantes, “ha dato la vita per il bene del prossimo, sua testimonianza di vita non venga dimenticata”

“La morte di don Malgesini, prete accanto agli ultimi, ci addolora e siamo vicini alla sua diocesi e al vescovo, mons. Oscar Cantoni”. Lo scrive in una nota la Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Cei. La figura di don Malgesini rappresenta, come ha detto mons. Cantoni, “il santo della porta accanto”, al servizio dei più deboli ed emarginati. “Ha lavorato e si è prodigato – aggiunge la nota – con opere di solidarietà mettendo al centro il primato e la dignità della persona con attività di accoglienza di migranti e senza fissa dimora. Preghiamo il Signore per questo sacerdote che ha dato la vita per il bene del prossimo e che la sua testimonianza di vita non venga dimenticata”.