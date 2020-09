Bulgaria: la scomparsa di mons. Hristov, vescovo di Nicopoli. Proykov (Conferenza episcopale), “lascia una generazione nuova di sacerdoti e parrocchie”

“È una grandissima perdita per la Chiesa cattolica in Bulgaria. Mons. Hristov era un mio caro confratello nell’episcopato, con cui abbiamo condiviso più di 25 anni di servizio alla Chiesa in Bulgaria, un pastore zelante, con animo molto mite, pio. La sua opinione saggia è sempre stata decisiva nelle sedute della Conferenza episcopale”. Lo dichiara al Sir il presidente dei vescovi bulgari, mons. Christo Proykov, riguardo la scomparsa del vescovo di Nicopoli mons. Petko Hristov, morto questa mattina a Russe. “L’esempio di vescovo attento e vicinissimo alle necessità delle persone rimarrà indelebile nella gente”, aggiunge. “Ci ha lasciato una grande eredità, una nuova generazione di sacerdoti che ha ordinato e guidato, tante chiese nuove e altre rinnovate, nuove parrocchie, strutture ripristinate dopo il comunismo. Ha dato un grande contributo per la nascita della Caritas in Bulgaria”.