Coronavirus Covid-19: Speranza (min. Salute), “collaborazione internazionale importante per riapertura scuole”

È iniziata questa mattina la riunione annuale del Comitato regionale dell’Oms-Europa, a cui sono chiamati a partecipare 53 Paesi per due giorni. All’avvio dei lavori hanno preso la parola il direttore generale dell’Oms, Adhanom Tedros, Mario Monti, presidente della Commissione per la salute e lo sviluppo sostenibile, e Hans Kluge direttore regionale dell’Oms Europa. Nel suo intervento il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha sottolineato “l’importanza della collaborazione internazionale nella strategia anti Covid-19 per la riapertura delle scuole in sicurezza”.