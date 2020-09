Frati minori Lazio: Roma, due settimane di spettacoli a Trastevere per il “progetto Ripa” per persone senza famiglia e senza lavoro

Due settimane di spettacolo dal vivo gratuite in favore del “Progetto Ripa – Frati minori Lazio Onlus” che ogni anno accoglie più di 60 persone senza famiglia, dimora e lavoro, nel convento di San Francesco a Ripa, a Roma, nello storico quartiere di Trastevere. A promuoverle dal 15 al 27 settembre (ogni sera ore 21) l’ associazione culturale Teatro Trastevere. Si comincia il 15 settembre ore 21 con “Dalla parte della cicala”, spettacolo biografico sulla vita di Gianni Rodari in occasione del centenario della sua nascita. Il giorno dopo sarà la volta di una lettura a due voci su Roma e i romani nei versi di Trilussa, poeta romano. Le serate successive vedranno monologhi, concerti, esibizioni comiche, reading poetici, pièce teatrali per ricordare il centenario della nascita di Federico Fellini, e poi ancora storie e narrazioni a voce e in musica per finire con uno spettacolo di marionette e una jam session. Gli ingressi sono gratuiti con offerta destinata a sostenere il progetto Ripa. Per info dettagliate sul programma: https://www.ripadeisettesoli.org/single-post/2020/09/10/Trastestorie-de-Piazza