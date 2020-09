Bulgaria: la scomparsa di mons. Hristov, vescovo di Nicopoli. Funerale il 19 settembre nella cattedrale San Paolo della Croce di Ruse

Mons. Petko Hristov

Questa mattina alle 6.25 a Russe, è scomparso il vescovo della diocesi di Nicopoli (Bulgaria), mons. Petko Hristov. Il 69enne presule si trovava in ospedale da alcuni giorni. Nato il 9 ottobre 1950 a Veltchevo (Veliko Tarnovo), Petko Hristov è ordinato sacerdote il 15 dicembre 1985. Nel 1987 entra nell’Ordine dei Frati minori conventuali, diventa il 25° vescovo di Nicopoli il 6 gennaio 1995. Dal 2001 era presidente della Caritas in Bulgaria. L’annuncio è arrivato dalla Conferenza episcopale bulgara precisando che la messa esequiale si terrà il 19 settembre alle ore 12 nella cattedrale San Paolo della Croce mentre domani, 15 settembre, il clero e i religiosi della diocesi di Nicopoli si riuniranno nella residenza vescovile a Russe per pregare per il defunto vescovo. Poi il feretro sarà traslato nella cattedrale per permettere la venerazione dei fedeli. Mons. Hristov sarà tumulato in una cappella nella cattedrale San Paolo della Croce.