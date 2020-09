Diocesi: Latina, da oggi in vigore il nuovo Direttorio per il Diaconato permanente

Da oggi è in vigore il nuovo Direttorio per il Diaconato permanente della diocesi di Latina che va a sostituire il precedente testo risalente al 1998. Lo rende noto la diocesi pontina in un comunicato. Nel decreto firmato dal vescovo, mons. Mariano Crociata, è spiegato che questo nuovo Direttorio è stato reso necessario “alla luce dei progressi avvenuti in questi decenni nell’ambito della riflessione teologica, della normativa canonica e della prassi pastorale, nonché grazie alla lunga e positiva esperienza maturata nella nostra Chiesa locale”, e viene dato così compimento “a quanto auspicato dal primo Sinodo della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, svoltosi dal 2005 al 2012, che chiedeva una revisione e un aggiornamento del direttorio in parola”. In particolare, il nuovo direttorio offre un quadro organico e stabile per la formazione al diaconato permanente e per l’esercizio del relativo ministero nella chiesa pontina. A redigerlo in un lungo lavoro è stata la Commissione diocesana per i decreti e statuti. La comunità diaconale pontina è oggi composta da 27 diaconi permanenti e 12 tra aspiranti e candidati. Il delegato episcopale per il Diaconato permanente è don Joseph Nicolas, il responsabile della formazione teologica, spirituale e pastorale è don Massimo Castagna.