Scuola: Conte agli studenti, “ci saranno difficoltà e disagi iniziali, fate la vostra parte e rispettate le regole”

“Ci saranno difficoltà e disagi, soprattutto all’inizio. La scuola peraltro sconta carenze strutturali che ci trasciniamo da anni, aggravate dall’attuale pandemia. Ma voi dovrete fare la vostra parte, dovete impegnarvi a rispettare le regole di cautela che vi consentiranno di tutelare la vostra salute e la salute delle persone che amate e che vi amano”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, nel videomessaggio rivolto a studenti, genitori, insegnati, dirigenti scolastici e personale della scuola in occasione dell’avvio dell’anno 2020-2021.

Il ritorno nella aule, ha sottolineato il premier, “sarà un momento di intensa emozione. Così, almeno, è stato per me ogni primo giorno di scuola”. “È un’emozione che vivrò anche io, da capo di un Governo che nei mesi scorsi ha lavorato per un ritorno in classe in sicurezza, ma anche da padre di un figlio che si accinge anche lui a tornare a scuola”, ha confidato Conte, ribadendo che “la scuola è il cuore pulsante del nostro Paese, è un luogo di accoglienza particolarmente prezioso: accoglie voi ragazzi, vi stimola e accompagna nei processi di crescita personale e culturale. Nella scuola si concentrano tutti i progetti di un futuro migliore”. Rivolgendosi poi agli insegnanti, il premier ha evidenziato che “avete fatto uno sforzo straordinario in questi mesi di lockdown, continuando a fare lezione con la didattica a distanza. Non affatto era facile, eppure avete svolto un grandissimo lavoro. E per questo vi siamo grati”. Il ringraziamento si estende poi “anche le famiglie, le mamme e i papà che hanno già fatto molti sacrifici. E grazie anche ai dirigenti e a tutto il personale della scuola. In questi mesi estivi non vi siete fermati un attimo. Avete lavorato tanto per essere pronti per la riapertura e per accogliere degnamente i nostri ragazzi”. “Saremo con tutti voi, saremo al vostro fianco e continueremo a esserlo anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi”, ha assicurato il presidente del Consiglio che, agli studenti, ha augurato di “affrontare e vivere un anno scolastico con fiducia ed entusiasmo. Impegnatevi nello studio migliorerete voi stessi”.