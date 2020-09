Università Santa Croce: Diploma online sul cristianesimo “Oltre l’Europa” e Corso in teologia latinoamericana. Iscrizioni aperte

Un Diploma online in “Storia del Cristianesimo – Oltre l’Europa”, che si svolgerà in due semestri, a partire dal prossimo mese di ottobre (fino a maggio 2021): è l’iniziativa del dipartimento di Storia della Chiesa della facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce che intende approfondire i temi di storia religiosa degli ultimi sei secoli, in particolare quelli riguardanti il mondo cattolico. Gli argomenti trattati vanno dalla fine dell’unità cristiana occidentale tra Riforma e Controriforma alla spinta missionaria dei secoli XVI-XVII e XIX-XX, dalle risposte del cattolicesimo ai differenti movimenti culturali della modernità, rinascimento, illuminismo, romanticismo, nazionalismo passando per i momenti di scontro e dialogo con le grandi ideologie ottocentesche del liberalismo e del socialismo; dalla crisi della rivoluzione francese al Concilio Vaticano II, per arrivare così – spiega una nota – alle soglie delle attuali sfide della Chiesa: globalizzazione, fondamentalismi religiosi, secolarizzazione dell’Europa. Il Diploma è aperto a chi è in possesso di Bachelor o Laurea in materie umanistiche; la scadenza per le iscrizioni è fissata al 28 settembre 2020 e si può completare sul sito http://www.magistravitae.org/.

La stessa Facoltà di Teologia propone quest’anno anche un Corso intensivo, in lingua spagnola, sulla teologia latinoamericana, che si svolgerà tutti i pomeriggi feriali dal 30 ottobre al 16 novembre. Le lezioni saranno impartite dal Josep-Ignasi Saranyana, dell’Università di Navarra, e dai professori Mariano Fazio e Luis Martínez Ferrer della Santa Croce. Per gli studenti dell’Università iscritti al II ciclo di Teologia, l’attività è valida come corso regolare di Licenza. Info a teologia@pusc.it