Ue: plenaria Comitato economico sociale. Bilancio della presidenza Jahier, salario minimo in Europa, rapporti con l’Africa

Tempo di bilancio per Luca Jahier, presidente del Comitato economico sociale europeo (Cese), che terminerà il proprio mandato a fine settembre. La plenaria del Cese, che si svolgerà a Bruxelles dal 16 al 18 settembre prossimi, sarà occasione per un confronto su quanto raggiunto da Jahier e dalle due vicepresidenti Isabel Caño Aguilar e Milena Angelova nei due anni e mezzo della loro presidenza. Ma nella prossima plenaria di questo organismo consultivo, ci sono in agenda molti temi e “pareri”, documenti che il comitato mette a disposizione delle istituzioni europee su temi specifici. Tra i temi citati nel comunicato si rintracciano i “salari minimi decenti in Europa” e “condizioni di lavoro dignitose nell’economia delle piattaforme”; in ambito di sviluppo sostenibile, si voteranno pareri relativi all’“impegno strutturato dei giovani per il clima e la sostenibilità nei processi decisionali dei giovani” e alla “strategia per la biodiversità 2030”, rispetto alla quale il Cese ritiene necessario un aumento delle aree protette. Si parlerà anche di Ue e Africa, di commercio internazionale e catene di approvvigionamento che garantiscano condizioni di lavoro dignitoso. Sarà inoltre votata la proposta di un “patto europeo per combattere le frodi fiscali, l’evasione e il riciclaggio di denaro”, con il coinvolgimenti di governi nazionali, istituzioni europee e società civile. Una serie di altri pareri affrontano invece temi più strettamente legati all’economia e all’industria. Le sessioni di lavoro dell’assemblea plenaria saranno trasmesse in streaming sul sito web del Cese.