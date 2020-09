Chiesa e scuola: on line sussidio Cei. Mons. Crociata, “educazione è dossier mai chiuso. Servono sguardo nuovo, azione pastorale unitaria, nuovo patto educativo”

È da oggi online sul sito della Cei il sussidio “Educare, infinito presente. La pastorale della Chiesa per la scuola”, preparato dalla Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università. Il testo è “uno dei frutti del cammino decennale che i Vescovi italiani hanno dedicato all’educazione”, afferma nella presentazione mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina e presidente della suddetta Commissione episcopale, sottolineando che “quello dell’educazione è un dossier che non può mai essere considerato chiuso” e necessita “di un impegno che si presenta accresciuto per urgenza e novità di esigenze”. Pubblicato oggi, giorno di ripartenza dell’attività didattica, il sussidio testimonia la particolare attenzione della Commissione alla scuola e al rapporto che la Chiesa è chiamata a intrattenere con essa. Ma di fronte al quadro in continua evoluzione, al quale si aggiunge anche l’epidemia da Coronavirus, occorre “uno sguardo nuovo” che tenga “sotto osservazione la realtà della scuola” e le sue “incessanti trasformazioni”, avverte il presule. Tuttavia, per un’azione pastorale efficace, sono necessarie due condizioni. Anzitutto “il superamento di una attività portata avanti in maniera settoriale” perché “un modo separato di procedere non è più concepibile”; quindi quella che è un’idea dominante degli Orientamenti pastorali sull’educazione, rilanciata più volte da Papa Francesco: “La necessità di alleanze educative o di un patto educativo”. Di qui l’invito di mons. Crociata a tutti gli attori del mondo della scuola a mettersi in rete.