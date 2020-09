Recovery Fund: De Palo (Forum Famiglie), “impossibile non trovare 10-15 miliardi di euro per l’assegno unico”

“Su 309 miliardi di euro complessivi, tra i 209 del Recovery Fund e i 100 miliardi già stanziati per i decreti dell’emergenza Covid-19, non è credibile che oggi non si trovino 10-15 miliardi di euro necessari a far partire subito l’assegno unico e universale per ogni figlio”. È quanto dichiara il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo. “Leggiamo che il Governo avrebbe già pronti da stanziare, proprio attraverso il Recovery Fund, 10 miliardi di euro per i pagamenti elettronici in tre anni e altri 10 per la riscossione delle multe in due anni. Non facciamo scherzi: questa volta i soldi ci sono e non accetteremo scuse del tipo ‘l’assegno unico lo faremo in vari step’. Stiamo sentendo da varie parti politiche qualcuno che dice di mettere 3 miliardi quest’anno, 3 miliardi il prossimo e così via”. Per De Paolo “o si decide d’investire immediatamente e realmente sulle famiglie con l’assegno, oppure ci stiamo prendendo tutti quanti in giro. O si dà ai nostri figli ciò che ovunque spetta loro, tenuto conto anche del fatto che il piano europeo si chiama ‘Next Generation Eu’ e che le somme stanziate sono a deficit – cioè sulla testa dei nostri figli –, oppure sarà inevitabile assistere al crollo definitivo del Paese”.