Famiglia: card. Bassetti, “la famiglia non è un concetto antiquato”

“Oggi voi siete qui per dire che la famiglia non è un concetto antiquato destinato a dissolversi nella modernità liquida, ma impegno concorde vivo e vero, testimonianza di amore e progettualità, trasmissione di fede e valori di generazione in generazione”. Lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nel messaggio di saluto inviato al 13° pellegrinaggio nazionale delle famiglie a Pompei e Loreto, svoltosi sabato scorso in maniera virtuale a causa della pandemia in corso. L’invito del cardinale è “alla riappropriazione dell’identità familiare, alla costruzione e alla tenuta della prima fondamentale cellula della società di ogni tempo, non spaventandosi delle fragilità reciproche, delle criticità che certamente vi sono, delle incertezze che accompagnano ogni domani”. “Che questo tempo vissuto assieme possa aiutare tutte le famiglie presenti a decidersi per la significanza”, l’invito finale.