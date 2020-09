Scuola: mons. Nerbini (Prato) ai ragazzi, “non arrendetevi di fronte agli ostacoli”. Agli insegnanti, “seminate fiducia e passione”

“All’inizio di questo nuovo anno scolastico così particolare perché caratterizzato da grandi difficoltà e incertezze vi ho ricordati nella preghiera con particolare affetto. Non arrendetevi di fronte agli ostacoli che incontrerete sul vostro percorso. Non accontentatevi di un buon voto e della promozione. Mi auguro che a partire dal vostro lavoro quotidiano voi possiate compiere il primo e più importante cammino della vostra vita: la scoperta di voi stessi, del mistero che rappresenta la vostra esistenza, dono unico, originalissimo e irripetibile che Dio vi ha fatto e che in voi ha fatto alla vostra famiglia, alla vostra città ed al mondo intero”. Così il vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, ai ragazzi, nel messaggio che ha rivolto all’inizio dell’anno scolastico. Il vescovo si rivolge anche agli insegnanti e ai dirigenti: “I nostri ragazzi ci ascoltano e ci guardano soprattutto. Che lo vogliamo o no, per quello che siamo, lasciamo in essi una traccia profonda. Auguro a tutti voi pur in mezzo a problemi di ogni tipo, di poter seminare a piene mani fiducia, passione, stima ed affetto per i vostri ragazzi. Tutti accompagno con affetto e con la mia preghiera”.