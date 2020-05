Notizie Sir del giorno: Papa Francesco ricorda Giovanni Paolo II, Cei su scuole paritarie, economia post Covid, coronavirus, Amazzonia, Paesi Bassi, Michel Piccoli

Papa Francesco: san Giovanni Paolo II, “preghiera, vicinanza al popolo e amore alla giustizia”. “Era un uomo di misericordia”

“La preghiera, la vicinanza al popolo e l’amore alla giustizia”. Sono le tre “tracce” di san Giovanni Paolo II che il Papa ha ricordato nell’omelia, pronunciata a braccio, della messa trasmessa in mondovisione dall’altare collocato sopra la tomba del Papa polacco, nella basilica di San Pietro, in occasione del centenario della nascita di Karol Wojtyla. Ancora ha sottolineato: “San Giovanni Paolo II era un uomo di misericordia, perché giustizia e misericordia vanno insieme, non si possono distinguere, l’una senza l’altra non si trova”. (clicca qui)

Scuole paritarie: Cei, “Governo e Parlamento assicurino a tutte le famiglie la possibilità di una libera scelta educativa”. 20mila borse di studio per gli studenti

La Presidenza della Conferenza episcopale italiana torna a “rilanciare la forte preoccupazione espressa in queste settimane da genitori, alunni e docenti delle scuole paritarie, a fronte di una situazione economica che ne sta ponendo a rischio la stessa sopravvivenza”. Lo si legge in una nota della Presidenza della Cei, nella quale si precisa che “le paritarie svolgono un servizio pubblico, caratterizzato da un progetto educativo e da un programma formativo perseguiti con dedizione e professionalità”. (clicca qui)

Economia: Merkel-Macron, piano da 500 miliardi per la ripresa. Von der Leyen illustra le azioni Ue e ricorda che occorre il sostegno degli altri Stati

“Una proposta costruttiva”: così Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, definisce la proposta per il post-coronavirus emersa dall’incontro odierno tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. I due leader hanno delineato un piano di ricostruzione economica per l’Ue da 500 miliardi di euro. Merkel aveva affermato la necessità di “un contributo decisivo perché l’Europa esca rafforzata e solidale dalla crisi”. Ma il Recovery Fund enucleato dall’accoppiata franco-tedesca “dovrebbe essere un piano temporaneo” sostenuto dal bilancio: si tratterebbe di prestiti che dovranno essere restituiti dagli Stati membri, a condizioni ancora da definire. “Accolgo con favore la proposta costruttiva fatta da Francia e Germania – ha detto von der Leyen -. Riconosce la portata e le dimensioni della sfida economica che l’Europa deve affrontare e giustamente pone l’accento sulla necessità di lavorare su una soluzione con il bilancio europeo al centro. Questo va nella direzione della proposta su cui sta lavorando la Commissione, che terrà conto anche delle opinioni di tutti gli Stati membri e del Parlamento europeo”. (clicca qui)

Coronavirus Covid-19: Protezione civile, “prosegue il calo dei contagi, ma con i nuovi 99 deceduti superati i 32mila morti”

“Prosegue il calo dei contagi”: lo rende noto, stasera, il Dipartimento della Protezione civile, nel suo consueto bollettino sull’emergenza coronavirus in Italia. “Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 18 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 225.886, con un incremento rispetto a ieri di 451 nuovi casi – recita il bollettino -. Il numero totale di attualmente positivi è di 66.553, con una decrescita di 1.798 assistiti rispetto a ieri”. Rispetto a ieri “i deceduti sono 99”, il numero più basso dall’inizio del lockdown, “e portano il totale a 32.007”, mentre “il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 127.326, con un incremento di 2.150 persone rispetto a ieri”. (clicca qui)

Coronavirus Covid-19: Repam, appello al mondo per l’Amazzonia. “Enorme onda d’urto si abbatte, stretti in una morsa tra pandemia e aumento della violenza”

“La Repam chiede un’azione unitaria ai popoli indigeni dell’Amazzonia, alla società civile della Panamazzonia e del mondo, alla Chiesa cattolica e a tutte le confessioni religiose che si preoccupano della Creazione, ai governi, alle istituzioni internazionali per i diritti umani, alla comunità scientifica, agli artisti e a tutte le persone di buona volontà, per unire gli sforzi in difesa della ‘Querida Amazonia’, con tutto il suo splendore, il suo dramma e il suo mistero”. È l’appello, accorato e drammatico, che arriva dalla Rete ecclesiale panamazzonica (Repam). “Un’enorme onda d’urto si sta abbattendo sull’Amazzonia, stretta nella morsa tra la pandemia di Covid-19, che colpisce esseri umani già molto vulnerabili, e l‘aumento incontrollato della violenza nei territori. Il dolore ed il grido dei popoli e della Terra si fondono in un unico clamore”, denuncia il messaggio. (clicca qui)

Coronavirus Covid-19: Paesi Bassi, la Chiesa cattolica lavora a protocollo per messe dopo il 1° giugno in linea con indicazioni del governo

Messe ancora sospese nei Paesi Bassi. “La Conferenza episcopale sta lavorando duramente su un protocollo per le celebrazioni dopo il 1° giugno”, spiega una nota sul sito dei vescovi, per “garantire che si possa celebrare degnamente e in sicurezza, in conformità con le linee guida del governo” che il primo ministro Mark Rutte ha reso note il 6 maggio. “Ci vuole tempo per preparare in modo dettagliato le indicazioni”, si legge nella nota che prevede in ogni caso che entro il 23 maggio potranno essere pubblicate affinché le parrocchie si organizzino per riprendere le celebrazioni. (clicca qui)

Cinema: morto a 94 anni Michel Piccoli. Giraldi (Cnvf), “attore raffinato e curioso, ha abitato il miglior cinema europeo dal Dopoguerra”

“Dal Secondo dopoguerra agli anni Duemila Michel Piccoli ha attraversato con grande classe e autorevolezza il cinema francese, italiano ed europeo tutto”. Dichiara così al Sir Massimo Giraldi, presidente della Commissione nazionale valutazione film (Cnvf) della Cei, accogliendo la notizia della morte dell’attore parigino Michel Piccoli, all’età di 94 anni. (clicca qui)