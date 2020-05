Coronavirus Covid-19: Danimarca, riapertura chiese rinviata per un ritardo nel decreto del governo

Il vescovo di Copenaghen, mons. Czeslaw Kozon, scrive oggi alla diocesi un “aggiornamento” sulla prevista riapertura delle chiese e la ripresa delle attività pastorali. “Il 7 maggio era stato annunciato che il 18 maggio si sarebbero riaperte le chiese”. Ma il ministero danese per le Chiese ha reso note le linee guida sulle norme sanitarie solo nella serata di ieri, per cui, scrive il vescovo “prima che possa aver luogo la riapertura, la diocesi dovrà redigere specifiche linee guida per le chiese cattoliche” alla luce delle indicazioni del ministero. Quindi, avvisa mons. Kozon, “al momento non si può dire altro sulla riapertura, né si può fare nulla a livello locale in questa direzione” fino a quando non saranno predisposte le indicazioni a livello diocesano. La Chiesa cattolica in Danimarca aveva annunciato la sospensione delle celebrazioni pubbliche il 12 marzo scorso.