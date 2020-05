Diocesi: Urbino, per Santa Rita supplica e messa dell’arcivescovo Tani in diretta tv

La supplica a santa Rita, il 21 maggio, e la messa, il 22, in diretta tv sulla rete locale “Tele2000” (canale 16 del digitale terrestre o in streaming), alle 18.30, per dare a chi vuole la possibilità di chiedere l’intercessione della santa in questo tempo di pandemia. La festa sarà celebrata nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, a Urbino, secondo queste modalità, dal momento che “non sarà possibile aprire la chiesa del monastero, poiché il numero delle persone che accorrerebbero sarebbe troppo numeroso e la chiesa è alquanto piccola” per garantire il distanziamento fisico.

Alla messa, venerdì 22 maggio, alle 18.30, presieduta dall’arcivescovo Giovanni Tani, seguirà la benedizione con la reliquia dell’arcidiocesi e della città. L’indomani, sabato 23 maggio, dalle 9 alle 12.30, sarà possibile ritirare le rose benedette al portone del monastero, mentre dalle 15 alle 20 la chiesa sarà aperta per l’esposizione della reliquia.