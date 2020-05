Giovanni Paolo II: L’Aquila, oggi pomeriggio il card. Petrocchi presiede una messa per il centenario della nascita

Santuario San Giovanni Paolo II in località Ienca (Gran Sasso)

Oggi, lunedì 18 maggio, il card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila, alle 17.30 celebrerà una messa in occasione del centenario della nascita di san Giovanni Paolo II. La celebrazione avrà luogo nella chiesa di S. Mario alla Torretta nel rispetto del protocollo Cei-Governo per la ripresa delle celebrazioni liturgiche con la presenza di fedeli. Il Papa polacco, oltre che in privato, visitò tre volte l’arcidiocesi dell’Aquila: nel 1980 per il VI centenario di san Bernardino degli Albizzeschi quando celebrò la messa davanti la basilica di S. Maria di Collemaggio, il 9 agosto 1986 a Piani di Pezza (Rocca di Mezzo) per la ‘route’ nazionale degli Scout dell’Agesci e il 20 giugno 1993 a Campo Imperatore per la benedizione della chiesa della Madonna della Neve con la recita dell’Angelus.

A san Giovanni Paolo II è dedicato anche un piccolo santuario alle pendici del Gran Sasso in località Ienca – il rettore è don Claudio Tracanna – dove Papa Wojtyła ha sostato più volte in preghiera durante le sue visite private in Abruzzo.