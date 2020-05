Coronavirus Covid-19: America Latina e Caraibi, superati i 500mila casi, quasi 30mila morti

Nell’area dell’America Latina e dei Caraibi, durante il fine settimana, è stato oltrepassato il mezzo milione di contagi, con quasi 30mila morti. Il dato aggiornato, alla fine di domenica 17 maggio, parla di 525.204 persone finora trovate positive e di 29.560 vittime.

Si registra un piccolo rallentamento in Brasile, dove anche ieri ci sono stati comunque circa ottomila nuovi casi e 500 morti. Ma nelle città più colpite, come Manaus, gli ospedali e i cimiteri non sono più al collasso come nei giorni scorsi. In Brasile i contagiati dall’inizio dell’epidemia sono 241.080, i morti 16.122. Questi i dati degli altri Paesi più colpiti: Perù 92.273 contagiati e 2.648 vittime, Messico 49.219 e 5.177, Cile 43.781 e 450, Ecuador 33.182 e 2.736, Colombia 15.574 e 574.

Nella giornata di ieri sono saliti di quasi mille unità i contagiati in Argentina, dove finora la pandemia è stata contenuta, ma si sta andando verso l’inverno. Preoccupante anche il deciso aumento di casi nella poverissima Haiti: i numeri ufficiali parlano di 456 casi e 20 morti