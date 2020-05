Giovanni Paolo II: Natili Micheli (Cif), “una vita spesa per incontrare l’uomo affinché l’uomo incontrasse Cristo”

“Nel ricordo dei 100 anni dalla nascita di san Giovanni Paolo II, dell’impegno profuso nella ricerca dell’unità dei cristiani e della pace nel mondo, nella testimonianza del Vangelo del dolore, nel farsi pellegrino del mondo sulle orme di San Paolo, vogliamo ringraziare la Chiesa per il dono di questo vescovo che grazie al vento dello Spirito seppe suscitare una rinnovata ammirazione per Cristo e la sua Chiesa”. Così Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif), in occasione del centesimo anniversario della nascita di Karol Wojtyła. “Una vita spesa per incontrare l’uomo affinché l’uomo incontrasse Cristo”, conclude Natili Micheli.