Giovanni Paolo II: mons. Gadecki (vescovi polacchi) ringrazia Papa Francesco per aver ricordato Karol Wojtyla

“A nome dei fedeli e dei pastori della Chiesa in Polonia desidero esprimere la mia gratitudine per tutti i gesti di vicinanza e di benevolenza rivolti ai polacchi in occasione del centenario di san Giovanni Paolo II”. Con queste parole il presidente della Conferenza episcopale, mons. Stanisław Gądecki, ha ringraziato Papa Francesco che stamattina, con la celebrazione della messa nella cappella della basilica di San Pietro dove sono custodite le spoglie di Karol Wojtyla, ha voluto ricordare il suo predecessore. Con un messaggio di Papa Francesco ai polacchi trasmesso stasera dalla tv a reti unificate si concluderanno le celebrazioni nazionali dell’anniversario della nascita di Giovanni Paolo II. Le molteplici iniziative a carattere religioso e rievocativo proseguiranno tuttavia nell’arco di tutto l’anno. Fra queste, come ha accennato nella sua lettera mons. Gądecki, è prevista anche “una solenne liturgia papale per i partecipanti al pellegrinaggio internazionale a Roma, pellegrinaggio che unirà le persone di tutto il mondo nel ringraziamento per la vita e per il pontificato di san Giovanni Paolo II”. I fedeli devoti del papa polacco, che a causa del Covid-19 non hanno potuto recarsi a Roma in questi giorni, avranno quindi, nei prossimi mesi, l’opportunità di raccogliersi in preghiera davanti alla tomba del santo.