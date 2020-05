Coronavirus Covid-19: Forum Famiglia Campania, “nella nostra Regione serve un assegno per ogni figlio”. Chiesto incontro al presidente De Luca

Il Forum delle associazioni familiari delle Campania, formato da 27 associazioni interessate al sostegno quotidiano delle famiglie nella regione, ha chiesto al presidente della Regione Vincenzo De Luca “un assegno per ogni figlio in modo continuativo, per un aiuto concreto alle famiglie campane che hanno fatto e continuano a fare uno sforzo immane, diventando insegnanti, tecnici informatici, barbieri, medici, commessi per la spesa o i farmaci per gli anziani, tutto fare… continuando il loro lavoro in smart working”. “Va riconosciuto il ruolo primario delle famiglie che si trovano nella condizione di non avere alcun sostegno”, sostiene il Forum.

“Occorre in Campania un Piano Marshall che sostenga la natalità. Occorre definire subito l’assegno unico, poiché la nostra regione ha un tasso di natalità fermo a 1,29 quando dovrebbe essere 2,1 per non avere minus tra i deceduti e i nascituri. Questa è la vera priorità. Poiché ci sarà una forte ricaduta in tanti ambiti: dal welfare alla scuola, dalla sanità alle pensioni occorre mettere in circolo soldi per favorire la natalità, per il benessere dei nostri ragazzi, senza logica assistenzialistica. In particolare riteniamo fondamentale un lavoro sul tema scuola, sostenendo tutte le scuole pubbliche e paritarie”, chiarisce il Forum, che chiede un incontro urgente con il presidente De Luca, “perché non è possibile realizzare alcunché senza l’apporto delle famiglie che il Forum rappresenta”.