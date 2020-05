Regno Unito: Chiesa cattolica aderisce alla settimana di consapevolezza della salute mentale

(Londra) Una settimana, quella dedicata nel Regno Unito alla consapevolezza della salute mentale, che quest’anno, con la crisi coronavirus, è ancora più importante. A ricordarlo è il vescovo cattolico Paul Mason, responsabile di questo settore per la Conferenza episcopale, in un messaggio con il quale annuncia la partecipazione della comunità cattolica all’iniziativa. Mental Health Awareness Week durerà fino a venerdì ed è organizzata dalla Mental Health Foundation, istituzione che lavora in questo settore con iniziative pubbliche, ricerche e azione di lobby. Il tema di quest’anno è la gentilezza. “La crisi mondiale che stiamo vivendo avrà un impatto enorme sulla salute mentale di molte persone”, scrive il vescovo Mason nel suo comunicato. “Abbiamo già visto l’incredibile dimostrazione di gentilezza nelle comunità di tutto il Paese, dai piccoli atti di generosità tra i vicini di casa alla dedizione e all’impegno di coloro che lavorano in prima linea contro il virus. Vorrei ringraziare tutti coloro che aiutano a curare la salute mentale dei loro cari e anche degli amici, dei vicini e degli stranieri”. “A coloro che fanno fatica a stare bene, dal punto di vista mentale, soprattutto in questi momenti difficili garantisco le mie preghiere e l’incoraggio a cercare l’aiuto sicuro che è disponibile senza venir giudicati male”.