Coronavirus Covid-19: Paesi Bassi, la Chiesa cattolica lavora a protocollo per messe dopo il 1° giugno in linea con indicazioni del governo

Messe ancora sospese nei Paesi Bassi. “La Conferenza episcopale sta lavorando duramente su un protocollo per le celebrazioni dopo il 1 giugno”, spiega una nota sul sito dei vescovi, per “garantire che si possa celebrare degnamente e in sicurezza, in conformità con le linee guida del governo” che il primo ministro Mark Rutte ha reso note il 6 maggio. “Ci vuole tempo per preparare in modo dettagliato le indicazioni”, si legge nella nota che prevede in ogni caso che entro il 23 maggio potranno essere pubblicate affinché le parrocchie si organizzino per riprendere le celebrazioni. Le messe e le attività pastorali erano state sospese nei Paesi Bassi con un decreto dei vescovi il 23 marzo scorso. Già nel decreto si diceva che per tutto il “tempo di Pasqua, cioè fino al 31 maggio” non ci sarebbero state celebrazioni pubbliche. Le cifre del ministero della sanità olandese parlano di 43.995 casi di contagio da Covid-19 e 5.680 decessi nel Paese.