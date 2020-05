Giovanni Paolo II: questa sera su Portalecce il musical “Non abbiate paura”, dedicato al Papa polacco

In occasione dei cento anni dalla nascita di san Giovanni Paolo II, Portalecce trasmetterà questa sera alle ore 21 sul sito e sulla pagina Facebook “Non abbiate paura”, l’opera teatrale riconosciuto dalla Chiesa cattolica, come valida a comunicare la figura e il carisma di Karol Wojtyla. Il titolo del musical, andato in scena per la prima volta a Roma nel 2014, trae spunto dalle parole pronunciate nell’omelia di inizio pontificato nel 1978. La regia è firmata da Gianluca Ferrato e Andrea Palotto, il testo è di don Giuseppe Spedicato, arciprete di Monteroni. Uno spettacolo di musica e teatro della durata di due ore durante le quali venti performer fra attori, ballerini e acrobati interpretano la storia tra effetti speciali e sulle musiche d’autore e inedite. Il musical è stato presentato anche a Lecce, nel teatro Politeama Greco, a settembre del 1994 per ricordare il ventesimo anniversario della visita del santo papa polacco a Lecce.