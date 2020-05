Coronavirus Covid-19: Roma, domani presentazione di “Salvamamme: famiglie in emergenza” e lancio del servizio mobile “Sicurezza con amore”

Domani, martedì 19 maggio, alle 10.30 nello spazio antistante il Family Support centre di Croce Rossa italiana e Salvamamme di Roma (via Bernardino Ramazzini, 15) verrà presentato il progetto “Salvamamme: famiglie in emergenza”, finanziato dalla Regione Lazio che prevede, si legge in un comunicato, “un originale, articolato ed innovativo” servizio mobile di distribuzione degli aiuti con “infection control”, “Sicurezza con amore”, “nato dal cuore dell’Associazione e pensato con la finalità di garantire, nell’inedita situazione determinata dal coronavirus, la consegna degli aiuti nella massima sicurezza”. Dopo i saluti di Debora Diodati, presidente della Croce Rossa italiana per l’Area metropolitana, interverranno: Alessandra Sartore, assessore a Bilancio, demanio e patrimonio della Regione Lazio, Maria Grazia Passeri, presidente dell’Associazione, Massimo Maurotto, commissario coordinatore Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, Antonio Rosati, presidente Arsial (Agenzia regionale per lo Sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio), Paolo Masini, referente del Progetto, e Marta Bonafoni, delegata dell’assessore a Politiche sociali, welfare ed Enti locali Alessandra Troncarelli.