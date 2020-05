Messe con il popolo: mons. Piemontese (Terni), “un tempo nuovo per crescere come comunità”. Oggi in cattedrale il ricordo di Giovanni Paolo II

Due celebrazioni presiedute dal vescovo Giuseppe Piemontese caratterizzeranno, nella diocesi di Terni, la ripresa delle messe con i fedeli nella cosiddetta “fase 2” della pandemia Covid-19. Il presule celebrerà oggi, alle 10.30, nella Comunità Incontro di Molino Silla di Amelia, per i ragazzi e operatori della struttura, secondo le indicazioni contenute nel protocollo Cei-Governo.

La diocesi ricorderà anche, nel giorno dei cent’anni dalla nascita, san Giovanni Paolo II e la sua storica visita in fabbrica a Terni, nel 1981, all’acciaieria dove incontrò i lavoratori, dirigenza e istituzioni, e nella cattedrale, dove incontrò i sacerdoti, religiosi e i malati.

Ricordando quest’ultimo evento, mons. Piemontese presiederà nella cattedrale di Terni, alle 18.30, la celebrazione eucaristica, con la partecipazione dei fedeli e secondo le disposizioni del protocollo Cei-Governo. La messa in cattedrale sarà trasmessa in diretta anche sui canali social (Facebook e YouTube) della diocesi. “Questa ‘fase 2’ rappresenta l’avvio di un tempo nuovo – dichiara il vescovo –, spinto dal soffio dello Spirito di una nuova Pentecoste, per crescere come comunità ecclesiale. È anche un’opportunità per reimpostare le dinamiche della vita della Chiesa, cogliere alimento dalla Parola e dai sacramenti, specie dall’Eucarestia, di cui abbiamo sentito la fame. Il tema della crisi economica, conseguenza di questa pandemia, ci occuperà drammaticamente e dovrà necessariamente condurci a ridurre i bisogni per limitarli a ciò che è essenziale secondo le proposte del Vangelo, e condividere nella solidarietà e nella carità, l’aiuto a quanti hanno perso tutto e non ce la fanno e riprendere un livello di vita dignitoso, basato sul lavoro e sulla solidarietà”.